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По Дергачам били УМПБ: зал, где занимались дети, засыпан стеклом (фото, видео)

Происшествия 19:20   02.05.2024
Елена Нагорная
По Дергачам били УМПБ: зал, где занимались дети, засыпан стеклом (фото, видео)

По Дергачам около 16 часов 2 мая враг, по предварительным данным, нанес удар двумя УМПБ Д30-СН, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, один из ударов пришелся по территории спорткомплекса, второй — по частному сектору. В спортклубе получили травмы семь детей, которые в это время находились на занятиях. Среди них шесть мальчиков и одна девочка. Пострадавшие в возрасте от 9 до 15 лет. Острую реакцию на стресс получил 8-летний мальчик, который во время российской атаки делал дома уроки.

Также получил ранения 76-летний мужчина. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, ему оказали помощь на месте. Детей доставили в областную детскую клиническую больницу.

«Среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести. Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а у еще одного зафиксировали легкие травмы — без необходимости в госпитализации», — уточнил Синегубов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Читайте также: Когда дети занимались спортом, россияне ударили КАБами по Дергачам

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Дергачам около 16 часов 2 мая враг, по предварительным данным, нанес удар двумя УМПБ Д30-СН".