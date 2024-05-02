По Дергачам били УМПБ: зал, где занимались дети, засыпан стеклом (фото, видео)

По Дергачам около 16 часов 2 мая враг, по предварительным данным, нанес удар двумя УМПБ Д30-СН, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, один из ударов пришелся по территории спорткомплекса, второй — по частному сектору. В спортклубе получили травмы семь детей, которые в это время находились на занятиях. Среди них шесть мальчиков и одна девочка. Пострадавшие в возрасте от 9 до 15 лет. Острую реакцию на стресс получил 8-летний мальчик, который во время российской атаки делал дома уроки.

Также получил ранения 76-летний мужчина. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, ему оказали помощь на месте. Детей доставили в областную детскую клиническую больницу.

«Среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести. Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а у еще одного зафиксировали легкие травмы — без необходимости в госпитализации», — уточнил Синегубов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).