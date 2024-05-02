По Дергачах били УМПБ: зал, де займалися діти, засипаний склом (фото, відео)

По Дергачах близько 16-ї години 2 травня ворог, за попередніми даними, завдав удару двома УМПБ Д30-СН, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, один з ударів припав по території спорткомплексу, другий – по приватному сектору. У спортклубі отримали травми семеро дітей, які у цей час перебували на заняттях. Серед них шість хлопчиків та дівчинка. Постраждалі віком від 9 до 15 років. Гостру реакцію на стрес отримав 8-річний хлопчик, який під час російської атаки робив удома уроки.

Також поранено 76-річного чоловіка. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, йому надали допомогу на місці. Дітей доправили до обласної дитячої клінічної лікарні.

“Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. Також в одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми — без потреби в госпіталізації“, – уточнив Синєгубов.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).