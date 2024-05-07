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Часов Яр с высоты: видео показало харьковское спецподразделение «Kraken»

Общество 18:33   07.05.2024
Елена Нагорная
Часов Яр с высоты: видео показало харьковское спецподразделение «Kraken»

Как выглядит с высоты город Часов Яр Донецкой области, показало харьковское спецподразделение ГУР МО «Kraken».

В Telegram-канале подразделения отметили, что их бойцы уже месяц защищают город, ставший одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

«Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе пока нет», — отметили защитники.

4 мая в спецподразделении объявили о начале набора рекрутов. Требуются механики-водители, наводчики и командиры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит с высоты город Часов Яр Донецкой области, показало харьковское спецподразделение ГУР МО «Kraken»".