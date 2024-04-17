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«Противник теряет во время каждого штурма от 40 до 70% техники» — «Ахиллес»

Общество 15:20   17.04.2024
Виктория Яковенко
«Противник теряет во время каждого штурма от 40 до 70% техники» — «Ахиллес»

Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал об оперативной ситуации в районе города Часов Яр на Бахмутском направлении.

«В целом у россиян задача продолжить ударно-штурмовые действия в Донецкой области. Оккупационные войска концентрируют силы и средства, чтобы продолжить давление на Часов Яр, чтобы взять Часов Яр. И противник во время штурмовых действий, несмотря на то, что у Сил обороны есть нехватка боеприпасов, несет безумные потери как в живой силе, так и в технике. При совершении ударно-штурмовых действий противник теряет на поле боя во время каждого штурма от 40 до 70% техники», — отметил Федоренко в эфире нацмарафона.

Однако, несмотря на это, подчеркнул Федоренко, оккупанты подтягивают свои резервы. Он объяснил, почему, несмотря на такие потери, россияне продолжают атаковать.

«Дело в задачах, которые перед ними ставят. Для противника критически важно иметь как можно больше успехов. Это связано с политическими процессами, в том числе. Во-первых, вскоре инавгурация диктатора Путина, и день «мракобесия» 9 мая. Также важно понимать, что противник на данный момент может применять свою авиацию с КАБами, и как следствие – линия обороны столкновения превращается в сожженную землю», — сказал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал об оперативной ситуации в районе города Часов Яр на Бахмутском направлении.".