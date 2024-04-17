«Противник втрачає під час кожного штурму від 40 до 70% техніки» – «Ахіллес»
Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про оперативну ситуацію в районі міста Часовий Яр на Бахмутському напрямку.
«Загалом у росіян завдання продовжити ударно-штурмові дії в Донецькій області. Окупаційні війська концентрують сили і засоби, щоб продовжити тиск на Часів Яр. Щоб взяти Часів Яр. І противник під час штурмових дій, попри те, що у Сил оборони є брак боєприпасів, несе шалені втрати як у живій силі, так і в техніці. Під час вчинення ударно-штурмових дій противник втрачає на полі бої під час кожного штурму від 40 до 70% техніки», – зазначив Федоренко в етері нацмарафону.
Однак попри це, підкреслив Федоренко, окупанти підтягують свої резерви. Він пояснив, чому попри такі втрати росіяни продовжують атакувати.
«Справа в завданнях, які перед ними ставлять. Для противника критично важливо мати якнайбільше успіхів. Це пов’язано з політичними процесами, в тому числі. По-перше, незабаром інавгурація диктатора Путіна, і день «мракобєсія» 9 травня. Також важливо розуміти, що противник зараз може застосовувати свою авіацію з КАБами, і як наслідок – лінія оборони зіткнення перетворюється просто на спалену землю», – сказав Федоренко.
Читайте також: Підрозділ буде знекровлений – командир “Ахіллеса” про демобілізацію
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ахиллес, окупанти, противник, техника, Часов Яр, штурмы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Противник втрачає під час кожного штурму від 40 до 70% техніки» – «Ахіллес»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про оперативну ситуацію в районі міста Часовий Яр на Бахмутському напрямку.".