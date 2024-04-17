«Противник втрачає під час кожного штурму від 40 до 70% техніки» – «Ахіллес»

Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про оперативну ситуацію в районі міста Часовий Яр на Бахмутському напрямку.

«Загалом у росіян завдання продовжити ударно-штурмові дії в Донецькій області. Окупаційні війська концентрують сили і засоби, щоб продовжити тиск на Часів Яр. Щоб взяти Часів Яр. І противник під час штурмових дій, попри те, що у Сил оборони є брак боєприпасів, несе шалені втрати як у живій силі, так і в техніці. Під час вчинення ударно-штурмових дій противник втрачає на полі бої під час кожного штурму від 40 до 70% техніки», – зазначив Федоренко в етері нацмарафону.

Однак попри це, підкреслив Федоренко, окупанти підтягують свої резерви. Він пояснив, чому попри такі втрати росіяни продовжують атакувати.

«Справа в завданнях, які перед ними ставлять. Для противника критично важливо мати якнайбільше успіхів. Це пов’язано з політичними процесами, в тому числі. По-перше, незабаром інавгурація диктатора Путіна, і день «мракобєсія» 9 травня. Також важливо розуміти, що противник зараз може застосовувати свою авіацію з КАБами, і як наслідок – лінія оборони зіткнення перетворюється просто на спалену землю», – сказав Федоренко.