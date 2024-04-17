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«Противник втрачає під час кожного штурму від 40 до 70% техніки» – «Ахіллес»

Суспільство 15:20   17.04.2024
Вікторія Яковенко
«Противник втрачає під час кожного штурму від 40 до 70% техніки» – «Ахіллес»

Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про оперативну ситуацію в районі міста Часовий Яр на Бахмутському напрямку.

«Загалом у росіян завдання продовжити ударно-штурмові дії в Донецькій області. Окупаційні війська концентрують сили і засоби, щоб продовжити тиск на Часів Яр. Щоб взяти Часів Яр. І противник під час штурмових дій, попри те, що у Сил оборони є брак боєприпасів, несе шалені втрати як у живій силі, так і в техніці. Під час вчинення ударно-штурмових дій противник втрачає на полі бої під час кожного штурму від 40 до 70% техніки», – зазначив Федоренко в етері нацмарафону.

Однак попри це, підкреслив Федоренко, окупанти підтягують свої резерви. Він пояснив, чому попри такі втрати росіяни продовжують атакувати.

«Справа в завданнях, які перед ними ставлять. Для противника критично важливо мати якнайбільше успіхів. Це пов’язано з політичними процесами, в тому числі. По-перше, незабаром інавгурація диктатора Путіна, і день «мракобєсія» 9 травня. Також важливо розуміти, що противник зараз може застосовувати свою авіацію з КАБами, і як наслідок – лінія оборони зіткнення перетворюється просто на спалену землю», – сказав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про оперативну ситуацію в районі міста Часовий Яр на Бахмутському напрямку.".