Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Часів Яр з висоти: відео руйнацій показав харківський спецпідрозділ «Kraken»

Суспільство 18:33   07.05.2024
Олена Нагорна
Часів Яр з висоти: відео руйнацій показав харківський спецпідрозділ «Kraken»

Який вигляд має з висоти місто Часів Яр Донецької області, показав харківський спецпідрозділ ГУР МО «Kraken».

У телеграм-каналі підрозділу зазначили, що їхні бійці вже місяць боронять місто, яке стало одним із символів відваги та стійкості української армії.

“Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного супротивника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу жодного окупанта в місті наразі немає”, – зазначили захисники.

4 травня у спецпідрозділі оголосили про початок набору рекрутів. Потрібні механіки-водії, навідники та командири.

Читайте також: «Не буде легкою прогулянкою» — командир «Kraken» про захід РФ на Харківщину

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня
Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня
07.05.2024, 19:47
Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб
Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб
07.05.2024, 19:26
Нову техніку випробовують в усіяних боєприпасами полях Харківщини (фото)
Нову техніку випробовують в усіяних боєприпасами полях Харківщини (фото)
07.05.2024, 19:01
Шквал у Харкові повалив півтора десятка дерев і пів сотні гілок (фото)
Шквал у Харкові повалив півтора десятка дерев і пів сотні гілок (фото)
07.05.2024, 17:55
Часів Яр з висоти: відео руйнацій показав харківський спецпідрозділ «Kraken»
Часів Яр з висоти: відео руйнацій показав харківський спецпідрозділ «Kraken»
07.05.2024, 18:33
Головні новини Харкова 7.05: ГУР про “наступ на Харків”, зрадник-рецидивіст
Головні новини Харкова 7.05: ГУР про “наступ на Харків”, зрадник-рецидивіст
07.05.2024, 19:34

Новини за темою:

22:41
“Не буде легкою прогулянкою” – командир “Kraken” про захід РФ на Харківщину
10:00
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
21:10
У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»
10:04
Два харків’янина стали Героями України, один із них посмертно
18:47
Харківський підрозділ ГУР МО “Kraken” привітав із Новим роком (відео)

Ви читали новину: «Часів Яр з висоти: відео руйнацій показав харківський спецпідрозділ «Kraken»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 18:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має з висоти місто Часів Яр Донецької області, показав харківський спецпідрозділ ГУР МО «Kraken»".