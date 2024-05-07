Часів Яр з висоти: відео руйнацій показав харківський спецпідрозділ «Kraken»
Який вигляд має з висоти місто Часів Яр Донецької області, показав харківський спецпідрозділ ГУР МО «Kraken».
У телеграм-каналі підрозділу зазначили, що їхні бійці вже місяць боронять місто, яке стало одним із символів відваги та стійкості української армії.
“Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного супротивника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу жодного окупанта в місті наразі немає”, – зазначили захисники.
4 травня у спецпідрозділі оголосили про початок набору рекрутів. Потрібні механіки-водії, навідники та командири.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Kraken, Харків, Часов Яр;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 18:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має з висоти місто Часів Яр Донецької області, показав харківський спецпідрозділ ГУР МО «Kraken»".