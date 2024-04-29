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“Не буде легкою прогулянкою” – командир “Kraken” про захід РФ на Харківщину

Події 22:41   29.04.2024
Оксана Горун
“Не буде легкою прогулянкою” – командир “Kraken” про захід РФ на Харківщину

Командир і засновник спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken” Костянтин Немічев прокоментував “наступ РФ на Харків”, що широко обговорюється.

Немічев зазначив, що останнім часом отримує багато питань про дії та плани росіян на півночі від Харкова – тобто біля держкордону.

“Наразі, на кордоні з рф, дійсно спостерігається деяке накопичення сил противника. Зараз їх кількість менша, ніж та, що була у 2022 році, проте, все ж таки ситуація вимагає нашої пильності та готовності”, – написав Немічев у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що зараз – не час для паніки. Необхідно зміцнювати оборону та нарощувати фортифікації. А також – приєднуватись до підрозділів української армії, щоб захищати свою землю.

“Важливо підтримувати стійкість нашої оборони та бути готовими до будь-яких сценаріїв. Якщо ворог наважиться зайти в нашу область, то це точно не буде легкою прогулянкою, лінія оборони гарно укріплена та замінована. На ворога чекає лише смерть”, – підкреслив командир “Kraken”.

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Харків’янам він порадив не поширювати фейки та читати новини лише на перевірених ресурсах. А також пообіцяв надалі повідомляти актуальну інформацію про те, що відбувається.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 22:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир і засновник спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken” Костянтин Немічев прокоментував “наступ РФ на Харків”, що широко обговорюється".