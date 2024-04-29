“Не буде легкою прогулянкою” – командир “Kraken” про захід РФ на Харківщину
Командир і засновник спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken” Костянтин Немічев прокоментував “наступ РФ на Харків”, що широко обговорюється.
Немічев зазначив, що останнім часом отримує багато питань про дії та плани росіян на півночі від Харкова – тобто біля держкордону.
“Наразі, на кордоні з рф, дійсно спостерігається деяке накопичення сил противника. Зараз їх кількість менша, ніж та, що була у 2022 році, проте, все ж таки ситуація вимагає нашої пильності та готовності”, – написав Немічев у своєму телеграм-каналі.
Він зазначив, що зараз – не час для паніки. Необхідно зміцнювати оборону та нарощувати фортифікації. А також – приєднуватись до підрозділів української армії, щоб захищати свою землю.
“Важливо підтримувати стійкість нашої оборони та бути готовими до будь-яких сценаріїв. Якщо ворог наважиться зайти в нашу область, то це точно не буде легкою прогулянкою, лінія оборони гарно укріплена та замінована. На ворога чекає лише смерть”, – підкреслив командир “Kraken”.
Читайте також: Чи є загроза захоплення Харкова: ISW проаналізував слова Сирського і сили РФ
Харків’янам він порадив не поширювати фейки та читати новини лише на перевірених ресурсах. А також пообіцяв надалі повідомляти актуальну інформацію про те, що відбувається.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Kraken, війна, наступ, Немичев, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Не буде легкою прогулянкою” – командир “Kraken” про захід РФ на Харківщину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 22:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир і засновник спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken” Костянтин Немічев прокоментував “наступ РФ на Харків”, що широко обговорюється".