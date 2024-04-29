«Не будет легкой прогулкой» — командир “Kraken” о заходе РФ на Харьковщину

Командир и основатель спецподразделения ГУР Минобороны “Kraken” Константин Немичев прокомментировал широко обсуждаемое «наступление РФ на Харьков».

Немичев отметил, что в последнее время получает много вопросов о действиях и планах россиян на севере от Харькова — то есть у госграницы.

«Сейчас на границе с рф действительно наблюдается некоторое накопление сил противника. Сейчас их количество меньше, чем то, что было в 2022 году, однако, все же ситуация требует нашей внимательности и готовности», — написал Немичев в своем telegram-канале.

Он отметил, что сейчас — не время для паники. Необходимо укреплять оборону и наращивать фортификации. А также — присоединяться к подразделениям украинской армии, чтобы защищать свою землю.

«Важно поддерживать устойчивость нашей обороны и быть готовыми к любым сценариям. Если враг решится зайти в нашу область, то это точно не будет легкой прогулкой, линия обороны хорошо укреплена и заминирована. Врага ждет только смерть», — подчеркнул командир “Kraken”.

Харьковчанам он посоветовал не распространять фейки и читать новости только на проверенных ресурсах. А также пообещал в дальнейшем сообщать актуальную информацию о происходящем.