Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку

Около 21:10 в Харькове прогремел взрыв.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал мэр города Игорь Терехов.

Позже он уточнил — «прилет» в пригороде.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также призвал город и район быть в укрытиях.