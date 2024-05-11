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Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку

Происшествия 21:14   11.05.2024
Оксана Горун
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку

Около 21:10 в Харькове прогремел взрыв.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал мэр города Игорь Терехов.

Позже он уточнил — «прилет» в пригороде.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также призвал город и район быть в укрытиях.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:10 в Харькове прогремел взрыв".