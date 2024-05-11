Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 21:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:10 в Харькове прогремел взрыв".