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Вибух пролунав у Харкові. Терехов та Синєгубов підтвердили атаку

Події 21:14   11.05.2024
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові. Терехов та Синєгубов підтвердили атаку

Близько 21:10 у Харкові пролунав вибух.

“У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Пізніше він уточнив – “приліт” у передмісті.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також закликав місто та район бути в укриттях.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 21:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:10 у Харкові пролунав вибух".