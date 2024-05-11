Вибух пролунав у Харкові. Терехов та Синєгубов підтвердили атаку

Близько 21:10 у Харкові пролунав вибух.

“У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Пізніше він уточнив – “приліт” у передмісті.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також закликав місто та район бути в укриттях.