Важно, чтобы не было возможности обстреливать Харьков из артиллерии — Терехов

Наземной угрозы для Харькова по-прежнему нет, заявил мэр Игорь Терехов.

«Военные стабилизировали ситуацию в Волчанске. Я общаюсь каждый день со всеми — и командующими ВСУ, и теми, кто на передовой. Контролируемая ситуация, ничего такого совсем плохого нет. Что касается угроз, то Харькова не касается, но нам очень важно, чтобы не было возможности обстреливать город из артиллерии. КАБы пока что долетают. Уже в воскресенье авиация была наша, будем наращивать эти темпы», — сказал городской голова.

При этом он добавил, что сейчас международные партнеры, в частности США, уделяют городу «огромное внимание».

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня Терехов подписывал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между горсоветом и экономическим университетом им. Семена Кузнеца.