Важливо, щоб не було можливості обстрілювати Харків з артилерії – Терехов
Наземної загрози для Харкова, як і раніше, немає, заявив мер Ігор Терехов.
“Військові стабілізували ситуацію у Вовчанську. Я спілкуюся кожного дня зі всіма – і командувачами ЗСУ, і тими, хто на передовій. Контрольована ситуація, нічого такого зовсім поганого немає. Щодо загроз, то Харкова не стосується, але нам дуже важливо, щоб не було можливості обстрілювати місто з артилерії. КАБи поки що долітають. Уже в неділю авіація була наша. Будемо нарощувати ці темпи”, – сказав міський голова.
При цьому він додав, що зараз міжнародні партнери, зокрема США, приділяють місту «величезну увагу».
Відео із соцмереж
Як повідомили у пресслужбі мерії, сьогодні Терехов підписував меморандум про взаємодію та співпрацю між міськрадою та економічним університетом ім. Семена Кузнеця.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: рф, терехов, угрозы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наземної загрози для Харкова, як і раніше, немає, заявив мер Ігор Терехов".