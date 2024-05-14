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Важливо, щоб не було можливості обстрілювати Харків з артилерії – Терехов

Політика 16:08   14.05.2024
Олена Нагорна
Важливо, щоб не було можливості обстрілювати Харків з артилерії – Терехов

Наземної загрози для Харкова, як і раніше, немає, заявив мер Ігор Терехов. 

“Військові стабілізували ситуацію у Вовчанську. Я спілкуюся кожного дня зі всіма – і командувачами ЗСУ, і тими, хто на передовій. Контрольована ситуація, нічого такого зовсім поганого немає. Щодо загроз, то Харкова не стосується, але нам дуже важливо, щоб не було можливості обстрілювати місто з артилерії. КАБи поки що долітають. Уже в неділю авіація була наша. Будемо нарощувати ці темпи”, – сказав міський голова.

При цьому він додав, що зараз міжнародні партнери, зокрема США, приділяють місту «величезну увагу».

Відео із соцмереж

Як повідомили у пресслужбі мерії, сьогодні Терехов підписував меморандум про взаємодію та співпрацю між міськрадою та економічним університетом ім. Семена Кузнеця.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наземної загрози для Харкова, як і раніше, немає, заявив мер Ігор Терехов".