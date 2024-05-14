«Очікуємо» – Терехов про Patriot для Харкова, про які казав Зеленський

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харкову зможуть допомогти два Patriot, про які говорив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня.

«Це дуже важливо сьогодні, щоб наші військові отримали ці системи Patriot, щоб спрямовані на Харків та область авіабомби і інші снаряди можливо було збивати. Ми з нетерпінням очікуємо ці новітні системи ППО», – сказав мер в етері нацмарафону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня повідомив, що «наразі потрібні два Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це».