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«Очікуємо» – Терехов про Patriot для Харкова, про які казав Зеленський

Суспільство 13:53   14.05.2024
Вікторія Яковенко
«Очікуємо» – Терехов про Patriot для Харкова, про які казав Зеленський

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харкову зможуть допомогти два Patriot, про які говорив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня.

«Це дуже важливо сьогодні, щоб наші військові отримали ці системи Patriot, щоб спрямовані на Харків та область авіабомби і інші снаряди можливо було збивати. Ми з нетерпінням очікуємо ці новітні системи ППО», – сказав мер в етері нацмарафону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня повідомив, що «наразі потрібні два Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харкову зможуть допомогти два Patriot, про які говорив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня.".