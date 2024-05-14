«Ждем» — Терехов о Patriot для Харькова, о которых говорил Зеленский
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харькову смогут помочь два Patriot, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая.
«Это очень важно сегодня, чтобы наши военные получили эти системы Patriot, чтобы направленные на Харьков и область авиабомбы и другие снаряды можно было сбивать. Мы с нетерпением ждем эти новейшие системы ПВО», – сказал мэр в эфире нацмарафона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая сообщил, что «сейчас нужны два Patriot для Харькова и области, поскольку люди там находятся под атаками и они очень беспокоятся из-за этого».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Зеленский, патриот, пво, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харькову смогут помочь два Patriot, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая.".