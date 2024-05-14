«Ждем» — Терехов о Patriot для Харькова, о которых говорил Зеленский

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харькову смогут помочь два Patriot, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая.

«Это очень важно сегодня, чтобы наши военные получили эти системы Patriot, чтобы направленные на Харьков и область авиабомбы и другие снаряды можно было сбивать. Мы с нетерпением ждем эти новейшие системы ПВО», – сказал мэр в эфире нацмарафона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая сообщил, что «сейчас нужны два Patriot для Харькова и области, поскольку люди там находятся под атаками и они очень беспокоятся из-за этого».