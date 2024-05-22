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Атака на центр Чугуева: уже семь пострадавших — Синегубов (обновлено)

Происшествия 10:08   22.05.2024
Оксана Горун
Атака на центр Чугуева: уже семь пострадавших — Синегубов (обновлено)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате утреннего удара по центру Чугуева возросло.

«В общей сложности пострадали пять человек. В медицинские учреждения были доставлены четверо травмированных. Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет», — сообщил начальник ХОВА.

Следом он отметил, что пострадавших стало еще больше – семь.

«Госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 лет. Обе в среднем состоянии», — отметил Синегубов.

Напомним, взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11. А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центральной части Чугуева.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате утреннего удара по центру Чугуева возросло".