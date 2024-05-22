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Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая

Происшествия 08:28   22.05.2024
Оксана Горун
Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 22 мая армия РФ ударила по центральной части Чугуева на Харьковщине.

Взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11.

А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд.

«Оккупанты ударили по центральной части Чугуева. По предварительным данным, поступила информация о пострадавшей женщине. Поврежден детский сад. Осмотр продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 22 мая армия РФ ударила по центральной части Чугуева на Харьковщине".