Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 22 мая армия РФ ударила по центральной части Чугуева на Харьковщине.
Взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11.
А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд.
«Оккупанты ударили по центральной части Чугуева. По предварительным данным, поступила информация о пострадавшей женщине. Поврежден детский сад. Осмотр продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, ракетний удар, синегубов, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 22 мая армия РФ ударила по центральной части Чугуева на Харьковщине".