Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 22 мая армия РФ ударила по центральной части Чугуева на Харьковщине.

Взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11.

А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд.

«Оккупанты ударили по центральной части Чугуева. По предварительным данным, поступила информация о пострадавшей женщине. Поврежден детский сад. Осмотр продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.