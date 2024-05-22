Вибух на Харківщині пролунав уранці: атакували Чугуєв, є постраждала
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 22 травня армія РФ вдарила по центральній частині Чугуєва на Харківщині.
Вибух, який чули в деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько десяти годин тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху – о 08:11.
А потім повітряну тривогу скасували та дали заново за 10 секунд.
“Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку. Пошкоджено дитячий садок. Огляд триває“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 22 травня армія РФ вдарила по центральній частині Чугуєва на Харківщині".