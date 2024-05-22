Вибух на Харківщині пролунав уранці: атакували Чугуєв, є постраждала

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 22 травня армія РФ вдарила по центральній частині Чугуєва на Харківщині.

Вибух, який чули в деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько десяти годин тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху – о 08:11.

А потім повітряну тривогу скасували та дали заново за 10 секунд.

“Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку. Пошкоджено дитячий садок. Огляд триває“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.