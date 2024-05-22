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Атака на центр Чугуєва: вже сім постраждалих – Синєгубов (оновлено)

Події 10:08   22.05.2024
Оксана Горун
Атака на центр Чугуєва: вже сім постраждалих – Синєгубов (оновлено)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по центру Чугуєва зросла.

“Загалом постраждали п’ятеро людей. До медичних закладів було доставлено чотирьох травмованих. Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років”, – повідомив начальник ХОВА.

Слідом він відзначив, що постраждалих стало ще більше – сім.

“Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані”, – відзначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух, який чули у деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько 10 години тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху, о 08:11. А потім повітряну тривогу скасували й дали заново за 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині Чугуєва.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по центру Чугуєва зросла".