Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице

Вечером 23 мая случился пожар в Индустриальном районе, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О ЧП спасателям сообщили в 17:11.

«Возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже. На момент прибытия спасателей из-за сильного задымления находившиеся на третьем этаже мужчина и женщина не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. С помощью автолестницы пожарные оперативно спустили их и отвели в безопасное место. Пожар площадью 10 кв. м удалось потушить в 18:08», — сообщили в ГСЧС.

Причину пожара выясняют.

В целом за сутки в области случилось 23 пожара, шесть из них — из-за российских обстрелов.