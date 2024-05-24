Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице
Вечером 23 мая случился пожар в Индустриальном районе, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
О ЧП спасателям сообщили в 17:11.
«Возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже. На момент прибытия спасателей из-за сильного задымления находившиеся на третьем этаже мужчина и женщина не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. С помощью автолестницы пожарные оперативно спустили их и отвели в безопасное место. Пожар площадью 10 кв. м удалось потушить в 18:08», — сообщили в ГСЧС.
Причину пожара выясняют.
В целом за сутки в области случилось 23 пожара, шесть из них — из-за российских обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 23 мая случился пожар в Индустриальном районе, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".