Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице

Происшествия 08:34   24.05.2024
Оксана Горун
Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице

Вечером 23 мая случился пожар в Индустриальном районе, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О ЧП спасателям сообщили в 17:11.

«Возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже. На момент прибытия спасателей из-за сильного задымления находившиеся на третьем этаже мужчина и женщина не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. С помощью автолестницы пожарные оперативно спустили их и отвели в безопасное место. Пожар площадью 10 кв. м удалось потушить в 18:08», — сообщили в ГСЧС.

Причину пожара выясняют.

В целом за сутки в области случилось 23 пожара, шесть из них — из-за российских обстрелов.

Читайте также: Ночью по Харькову били УМПБ Д-30 — Тимошко

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
24.05.2024, 09:12
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
24.05.2024, 08:51
Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице
Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице
24.05.2024, 08:34
В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)
В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)
24.05.2024, 09:04
Удар по Харькову около 23-х часов: Терехов рассказал о последствиях «прилетов»
Удар по Харькову около 23-х часов: Терехов рассказал о последствиях «прилетов»
24.05.2024, 00:14
Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка
Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка
24.05.2024, 09:41

Новости по теме:

19:41
Удар по типографии в Харькове: спасатели потушили пожар, уже 21 пострадавший
08:45
В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)
11:26
Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)
19:42
На Золочев скинули четыре авиабоеприпаса: пожары тушили на рынке и в детсаду
15:59
Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)

Вы читали новость: «Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 23 мая случился пожар в Индустриальном районе, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".