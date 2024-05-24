Ночью по Харькову били УМПБ Д-30 — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов по Харькову и обстрелов области за сутки.

Он проинформировал, в частности, об ударе по Харькову около 23:00 23 мая.

«23 мая в 22:58 произошел вражеский обстрел УМПБ Д-30. Поврежден объект инфраструктуры. Без пострадавших», — написал Тимошко.

Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что в Харькове в результате этого удара повреждены нежилые здания и жилые дома: выбиты стекла и разбиты заборы.

Также в течение суток по Харькову, по данным полиции, ударили пятью ракетами из ЗРК С-300.

«В результате обстрела пострадали 28 граждан, из которых семь погибли. Все гражданские. Повреждены частное предприятие, автомобили, инфраструктурный объект, административные помещения», — отметил Тимошко.

Еще две С-300 прилетели вчера в Люботин, там повреждены 10 автомобилей, 28 зданий и сооружений. Пострадали 11 гражданских.

По Дергачам враг ударил днем УМПБ Д-30. Ранены восемь человек, в том числе 16-летний парень. Повреждены частные дома, машины и хозпостройки.

Раненые и погибшие есть и в других населенных пунктах области: в селе Редкодуб погиб 65-летний мужчина; в Золочеве ранены две женщины — 73 и 72 лет, в Приколотном — 41-летняя женщина, в селе Рясное — 11-летний мальчик.

Разрушения есть в Черкасских и Русских Тишках. Оба населенных пункта обстреляли из РСЗО. В Черкасских Тишках также горел лес.