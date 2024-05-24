Ночью по Харькову били УМПБ Д-30 — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов по Харькову и обстрелов области за сутки.
Он проинформировал, в частности, об ударе по Харькову около 23:00 23 мая.
«23 мая в 22:58 произошел вражеский обстрел УМПБ Д-30. Поврежден объект инфраструктуры. Без пострадавших», — написал Тимошко.
Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что в Харькове в результате этого удара повреждены нежилые здания и жилые дома: выбиты стекла и разбиты заборы.
Также в течение суток по Харькову, по данным полиции, ударили пятью ракетами из ЗРК С-300.
«В результате обстрела пострадали 28 граждан, из которых семь погибли. Все гражданские. Повреждены частное предприятие, автомобили, инфраструктурный объект, административные помещения», — отметил Тимошко.
Читайте также: В Харькове – день траура по погибшим из-за ракетных ударов
Еще две С-300 прилетели вчера в Люботин, там повреждены 10 автомобилей, 28 зданий и сооружений. Пострадали 11 гражданских.
По Дергачам враг ударил днем УМПБ Д-30. Ранены восемь человек, в том числе 16-летний парень. Повреждены частные дома, машины и хозпостройки.
Раненые и погибшие есть и в других населенных пунктах области: в селе Редкодуб погиб 65-летний мужчина; в Золочеве ранены две женщины — 73 и 72 лет, в Приколотном — 41-летняя женщина, в селе Рясное — 11-летний мальчик.
Разрушения есть в Черкасских и Русских Тишках. Оба населенных пункта обстреляли из РСЗО. В Черкасских Тишках также горел лес.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, полиция, тимошко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью по Харькову били УМПБ Д-30 — Тимошко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов по Харькову и обстрелов области за сутки".