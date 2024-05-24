Удар по Харькову около 23-х часов: Терехов рассказал о последствиях «прилетов»
Вследствие вражеского удара около 23:00 23 мая в Харькове были повреждены нежилые здания и жилые дома, сообщает мэр Игорь Терехов.
В частности, выбиты стекла и разбиты заборы. Такие последствия зафиксировали на местах последних двух «прилетов». По состоянию на сейчас — без пострадавших.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 23:00. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары, и призвал быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о запусках КАБов в направлении города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 00:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие вражеского удара около 23:00 23 мая в Харькове были повреждены нежилые здания и жилые дома, сообщает мэр Игорь Терехов".