Удар по Харькову около 23-х часов: Терехов рассказал о последствиях «прилетов»

Вследствие вражеского удара около 23:00 23 мая в Харькове были повреждены нежилые здания и жилые дома, сообщает мэр Игорь Терехов.

В частности, выбиты стекла и разбиты заборы. Такие последствия зафиксировали на местах последних двух «прилетов». По состоянию на сейчас — без пострадавших.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 23:00. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары, и призвал быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о запусках КАБов в направлении города.