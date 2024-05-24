Удар по Харкову близько 23-ї години: Терехов розповів про наслідки «прильотів»

Внаслідок ворожого удару близько 23:00 23 травня у Харкові були пошкоджені нежитлові споруди та житлові будинки, повідомляє мер Ігор Терехов.

Зокрема, вибиті шибки та розбиті паркани. Такі наслідки зафіксували на місцях останніх двох «прильотів». Станом на зараз – без постраждалих.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 23:00. Глава ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів, і закликав бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про запуски КАБів у напрямку міста.