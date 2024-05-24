Удар по Харкову близько 23-ї години: Терехов розповів про наслідки «прильотів»
Внаслідок ворожого удару близько 23:00 23 травня у Харкові були пошкоджені нежитлові споруди та житлові будинки, повідомляє мер Ігор Терехов.
Зокрема, вибиті шибки та розбиті паркани. Такі наслідки зафіксували на місцях останніх двох «прильотів». Станом на зараз – без постраждалих.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 23:00. Глава ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів, і закликав бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про запуски КАБів у напрямку міста.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Харкову близько 23-ї години: Терехов розповів про наслідки «прильотів»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 00:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару близько 23:00 23 травня у Харкові були пошкоджені нежитлові споруди та житлові будинки, повідомляє мер Ігор Терехов".