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Удар по Харкову близько 23-ї години: Терехов розповів про наслідки «прильотів»

Події 00:14   24.05.2024
Олена Нагорна
Удар по Харкову близько 23-ї години: Терехов розповів про наслідки «прильотів»

Внаслідок ворожого удару близько 23:00 23 травня у Харкові були пошкоджені нежитлові споруди та житлові будинки, повідомляє мер Ігор Терехов.

Зокрема, вибиті шибки та розбиті паркани. Такі наслідки зафіксували на місцях останніх двох «прильотів». Станом на зараз – без постраждалих.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 23:00. Глава ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів, і закликав бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про запуски КАБів у напрямку міста.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 00:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару близько 23:00 23 травня у Харкові були пошкоджені нежитлові споруди та житлові будинки, повідомляє мер Ігор Терехов".