У Харкові гримлять вибухи: Синєгубов підтверджує, що ворог завдає ударів

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 23:00 23 травня.

Про це написав мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів, і закликав бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про запуски КАБів у напрямку міста.