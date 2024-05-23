В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает, что враг наносит удары

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 23:00 23 мая.

Об этом написал мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары, и призвал быть в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о запусках КАБов в направлении города.