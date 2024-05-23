У Волчанска идут бои, город ровняют с землей КАБами — Генштаб по Харьковщине
Враг КАБами продолжает ровнять Волчанск и окрестности с землей, а районах сел Старица и Тихое продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.
На Харьковском направлении захватчики четыре раза пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Ситуация контролируемая. Потери врага уточняются. Днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодезь, Дергачи и Веселое.
На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них еще продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг КАБами продолжает ровнять Волчанск и окрестности с землей, а районах сел Старица и Тихое продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 20:00".