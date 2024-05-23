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У Волчанска идут бои, город ровняют с землей КАБами — Генштаб по Харьковщине

Происшествия 22:19   23.05.2024
Елена Нагорная
У Волчанска идут бои, город ровняют с землей КАБами — Генштаб по Харьковщине

Враг КАБами продолжает ровнять Волчанск и окрестности с землей, а районах сел Старица и Тихое продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.

На Харьковском направлении захватчики четыре раза пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Ситуация контролируемая. Потери врага уточняются. Днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодезь, Дергачи и Веселое.

На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них еще продолжается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 22:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг КАБами продолжает ровнять Волчанск и окрестности с землей, а районах сел Старица и Тихое продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 20:00".