Войска РФ давят на Купянском направлении, на Харьковском — без изменений — ГШ

Купянское направление остается одним из двух самых горячих вместе с Покровским, при этом на Харьковском существенных изменений в обстановке не произошло, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

На Купянском направлении оккупанты уже 13 раз атаковали оборонительные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес три авиаудара, бил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.

Ранее Генштаб сообщал, что по состоянию на 13:00 на Харьковском направлении продолжался бой в районе Старицы. Также враг нанес три авиаудара вблизи Волчанска и один — неподалеку Золочева.