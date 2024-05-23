Війська РФ тиснуть на Куп’янському напрямку, на Харківському – без змін – ГШ
Куп’янський напрямок лишається одним із двох найгарячіших разом з Покровським, натомість на Харківському суттєвих змін в обстановці не відбулося, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.
На Куп’янському напрямку окупанти вже 13 разів атакували оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, бив некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки й Макіївки. Українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал супротивника. Ворожі втрати уточнюються.
Раніше Генштаб повідомляв, що станом на 13:00 на Харківському напрямку тривав бій у районі Стариці. Також ворог завдав трьох авіаударів поблизу Вовчанська й один – неподалік Золочева.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок лишається одним із двох найгарячіших разом з Покровським, натомість на Харківському суттєвих змін в обстановці не відбулося, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.".