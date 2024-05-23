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Біля Вовчанська точаться бої, місто рівняють із землею КАБами – Генштаб

Події 22:19   23.05.2024
Олена Нагорна
Біля Вовчанська точаться бої, місто рівняють із землею КАБами – Генштаб

Ворог КАБами продовжує рівняти Вовчанськ та околиці із землею, а в районах сіл Стариця та Тихе тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.

На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються. Вдень від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.

На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 22:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог КАБами продовжує рівняти Вовчанськ та околиці із землею, а в районах сіл Стариця та Тихе тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".