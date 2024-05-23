Біля Вовчанська точаться бої, місто рівняють із землею КАБами – Генштаб
Ворог КАБами продовжує рівняти Вовчанськ та околиці із землею, а в районах сіл Стариця та Тихе тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.
На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються. Вдень від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.
На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.
Читайте також: Війська РФ тиснуть на Куп’янському напрямку, на Харківському – без змін – ГШ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, Харків, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Біля Вовчанська точаться бої, місто рівняють із землею КАБами – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 22:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог КАБами продовжує рівняти Вовчанськ та околиці із землею, а в районах сіл Стариця та Тихе тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".