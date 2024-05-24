Вночі по Харкову били УМПБ Д-30 – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харкову та обстрілів області за добу.
Він поінформував, зокрема, про удар по Харкову близько 23:00 23 травня.
“23 травня о 22:58 стався ворожий обстріл УМПБ Д-30. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Без постраждалих”, – написав Тимошко.
Раніше мер міста Ігор Терехов інформував, що в Харкові внаслідок цього удару пошкоджені нежитлові будівлі та житлові будинки: вибиті шибки та розбиті паркани.
Також протягом доби по Харкову, за даними поліції, вдарили п’ятьма ракетами із ЗРК С-300.
” Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких сім загинули. Всі цивільні. Пошкоджено приватне підприємство, автомобілі, інфраструктурний об’єкт, адміністративні приміщення”, – зазначив Тимошко.
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Ще дві С-300 прилетіли вчора до Люботина, там пошкоджені 10 автомобілів, 28 будівель та споруд. Постраждали 11 цивільних.
По Дергачах ворог ударив днем УМПБ Д-30. Поранені вісім людей, у тому числі 16-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки, машини та господарчі будівлі.
Поранені та загиблі є також в інших населених пунктах області: у селі Рідкодуб загинув 65-річний чоловік; у Золочеві поранені дві жінки – 73 та 72 років, у Приколотному – 41-річна жінка, в селі Рясне – 11-річний хлопчик.
Руйнування є в Черкаських та Руських Тишках. Обидва населені пункти обстріляли з РСЗВ. У Черкаських Тишках також горів ліс.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харкову та обстрілів області за добу".