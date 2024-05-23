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Дві жінки постраждали через удар росіян КАБом по Золочеву на Харківщині

Події 16:52   23.05.2024
Оксана Якушко
Дві жінки постраждали через удар росіян КАБом по Золочеву на Харківщині

23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали удару КАБом по Золочеву Богодухівського району та пошкодили щонайменше 25 житлових будинків, повідомила Харківська обласна прокуратура.

73-річна мешканка зазнала поранень, у жінки 72 роки контузія.

Попередньо ворог атакував населений пункт авіабомбою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали удару КАБом по Золочеву Богодухівського району та пошкодили щонайменше 25 житлових будинків, повідомила Харківська обласна прокуратура.".