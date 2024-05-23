Дві жінки постраждали через удар росіян КАБом по Золочеву на Харківщині
23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали удару КАБом по Золочеву Богодухівського району та пошкодили щонайменше 25 житлових будинків, повідомила Харківська обласна прокуратура.
73-річна мешканка зазнала поранень, у жінки 72 роки контузія.
Попередньо ворог атакував населений пункт авіабомбою.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, жінка, золочів, КАБ, контузия, ранена, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 16:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали удару КАБом по Золочеву Богодухівського району та пошкодили щонайменше 25 житлових будинків, повідомила Харківська обласна прокуратура.".