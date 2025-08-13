Live
  Ср 13.08.2025
«Ворог полює на нас». Дрон атакував авто поліцейських на Харківщині (фото)

Події 14:16   13.08.2025
Вікторія Яковенко
«Ворог полює на нас». Дрон атакував авто поліцейських на Харківщині (фото) Фото: Сергій Болвінов

По дорозі до Куп’янська російський FPV-дрон вдарив по автомобілю поліцейських. Правоохоронці отримали контузії, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Ворог полює на нас, а ми все одно працюємо. FPV-ждун спостерігав і очікував прямо на трасі, на роздільній смузі. Наші хлопці їхали на виклик – слідчо-оперативна група прямувала на місце, де був знайдений труп чоловіка. Дрон атакував миттєво, мішенню був водій – і саме він всіх врятував. Поліцейський, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля», – зазначив Болвінов.

Слідчий, експерт, криміналіст та водій отримали контузії.

удар по копам на Харьковщине
Фото: Сергій Болвінов

Болвінов додає: такі ворожі «пастки» вже стають буденністю. Зараз в таких містах як Куп’янськ, навіть на звичайний виклик копи змушені їздити на броньованих машинах.

«Цей бус теж був з бронею – саме тому і витримала удар. По всьому нашому прикордонню росіяни тероризують цивільних і відверто полюють на екіпажі ДСНС та поліції. Дистанційно мінують перехрестя, чергують дронами вздовж доріг, залишають FPV-«ждунів» на дахах будівель. Але ми – там і нікуди не збираємося», – заявив Болвінов.

Читайте також: “Район оборони Куп’янська знаходиться під прямою загрозою” – Машовець

Автор: Вікторія Яковенко
