«Ворог полює на нас». Дрон атакував авто поліцейських на Харківщині (фото)

По дорозі до Куп’янська російський FPV-дрон вдарив по автомобілю поліцейських. Правоохоронці отримали контузії, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Ворог полює на нас, а ми все одно працюємо. FPV-ждун спостерігав і очікував прямо на трасі, на роздільній смузі. Наші хлопці їхали на виклик – слідчо-оперативна група прямувала на місце, де був знайдений труп чоловіка. Дрон атакував миттєво, мішенню був водій – і саме він всіх врятував. Поліцейський, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля», – зазначив Болвінов.

Слідчий, експерт, криміналіст та водій отримали контузії.

Болвінов додає: такі ворожі «пастки» вже стають буденністю. Зараз в таких містах як Куп’янськ, навіть на звичайний виклик копи змушені їздити на броньованих машинах.

«Цей бус теж був з бронею – саме тому і витримала удар. По всьому нашому прикордонню росіяни тероризують цивільних і відверто полюють на екіпажі ДСНС та поліції. Дистанційно мінують перехрестя, чергують дронами вздовж доріг, залишають FPV-«ждунів» на дахах будівель. Але ми – там і нікуди не збираємося», – заявив Болвінов.