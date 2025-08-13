«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)
По дороге в Купянск российский FPV-дрон ударил по автомобилю полицейских. Правоохранители получили контузию, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Враг охотится за нами, а мы все равно работаем. FPV-ждун наблюдал и ожидал прямо на трассе, на раздельной полосе. Наши парни ехали по вызову – следственно-оперативная группа направлялась на место, где был найден труп мужчины. Дрон атаковал мгновенно, мишенью был водитель – и именно он спас всех. Находившийся за рулем полицейский сразу заметил FPV, увеличил скорость и начал маневрировать. Благодаря этому попадание произошло в заднюю часть автомобиля», – отметил Болвинов.
Следователь, эксперт, криминалист и водитель получили контузии.
Болвинов добавляет: такие вражеские «ловушки» уже становятся обыденностью. Сейчас в таких городах как Купянск, даже на обычный вызов копы вынуждены ездить на бронированных машинах.
«Этот бус тоже был с броней – именно поэтому и выдержала удар. По всему нашему приграничью россияне терроризируют гражданских и откровенно охотятся на экипажи ГСЧС и полиции. Дистанционно минуют перекрестки, дежурят дронами вдоль дорог, покидают FPV-«ждунов» на крышах зданий. Но мы – там и никуда не собираемся», – заявил Болвинов.
Читайте также: «Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, атака, контузия, купянск, Сергей Болвинов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По дороге в Купянск российский FPV-дрон ударил по автомобилю полицейских. Правоохранители получили контузию".