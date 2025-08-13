«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)

По дороге в Купянск российский FPV-дрон ударил по автомобилю полицейских. Правоохранители получили контузию, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Враг охотится за нами, а мы все равно работаем. FPV-ждун наблюдал и ожидал прямо на трассе, на раздельной полосе. Наши парни ехали по вызову – следственно-оперативная группа направлялась на место, где был найден труп мужчины. Дрон атаковал мгновенно, мишенью был водитель – и именно он спас всех. Находившийся за рулем полицейский сразу заметил FPV, увеличил скорость и начал маневрировать. Благодаря этому попадание произошло в заднюю часть автомобиля», – отметил Болвинов.

Следователь, эксперт, криминалист и водитель получили контузии.

Болвинов добавляет: такие вражеские «ловушки» уже становятся обыденностью. Сейчас в таких городах как Купянск, даже на обычный вызов копы вынуждены ездить на бронированных машинах.

«Этот бус тоже был с броней – именно поэтому и выдержала удар. По всему нашему приграничью россияне терроризируют гражданских и откровенно охотятся на экипажи ГСЧС и полиции. Дистанционно минуют перекрестки, дежурят дронами вдоль дорог, покидают FPV-«ждунов» на крышах зданий. Но мы – там и никуда не собираемся», – заявил Болвинов.