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Удар КАБ по Дергачах: зросла кількість постраждалих (оновлено)

Суспільство 14:47   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Удар КАБ по Дергачах: зросла кількість постраждалих (оновлено)

Кількість постраждалих внаслідок удару КАБ по місту Дергачі на Харківщині зросла до п’яти.

«Госпіталізовано двох осіб – чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес», – пише начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Пізніше Задоренко повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Ще одну 54-річну жінку шпиталізували з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, вибух знову чули у Харкові близько 14:00. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що КАБ ударили по Харкову та Дергачах.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок удару КАБ по місту Дергачі на Харківщині зросла до п’яти.".