Удар КАБ по Дергачах: зросла кількість постраждалих (оновлено)

Кількість постраждалих внаслідок удару КАБ по місту Дергачі на Харківщині зросла до п’яти.

«Госпіталізовано двох осіб – чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес», – пише начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Пізніше Задоренко повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Ще одну 54-річну жінку шпиталізували з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, вибух знову чули у Харкові близько 14:00. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що КАБ ударили по Харкову та Дергачах.