У Харкові знову лунають вибухи
У Харкові вдруге за день лунають вибухи.
“Харків знову під ударом. Будьте обережні!” – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 14:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдруге за день лунають вибухи. ".