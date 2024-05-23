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У Харкові знову лунають вибухи

Події 14:03   23.05.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову лунають вибухи

У Харкові вдруге за день лунають вибухи. 

“Харків знову під ударом. Будьте обережні!” – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 14:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдруге за день лунають вибухи. ".