Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

В Харькове снова звучат взрывы

Происшествия 14:03   23.05.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова звучат взрывы

В Харькове второй за день раздаются взрывы. 

«Харьков снова под ударом. Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.

Читайте также: Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
23.05.2024, 15:28
Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)
Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)
23.05.2024, 14:47
РФ ударила КАБами по Харькову и Дергачам: есть раненые
РФ ударила КАБами по Харькову и Дергачам: есть раненые
23.05.2024, 14:25
Как спасатели в Харькове тушат масштабный пожар, показал министр МВД (видео)
Как спасатели в Харькове тушат масштабный пожар, показал министр МВД (видео)
23.05.2024, 14:42
Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото)
Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото)
23.05.2024, 13:52
«Противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск» — Сырский
«Противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск» — Сырский
23.05.2024, 15:24

Новости по теме:

13:49
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о пусках КАБ
08:28
Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая
07:26
В Харькове приостановили движение на одной из веток метро
07:15
Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший
06:54
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил

Вы читали новость: «В Харькове снова звучат взрывы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 14:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове второй за день раздаются взрывы. ".