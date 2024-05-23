РФ вдарила КАБами по Харкову та Дергачах: є поранені
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала два удари КАБами по Харкову та Дергачах.
«У Дергачах є інформація про одного пораненого. Огляд триває», – пише Синєгубов.
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко уточнив, що поранення отримали двоє людей.
«Пошкоджені не менше п’яти приватних будинків і цивільні автівки», – зазначив Задоренко.
Нагадаємо, вибух знову чули у Харкові близько 14:00.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, КАБ, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала два удари КАБами по Харкову та Дергачах.".