РФ вдарила КАБами по Харкову та Дергачах: є поранені

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала два удари КАБами по Харкову та Дергачах.

«У Дергачах є інформація про одного пораненого. Огляд триває», – пише Синєгубов.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко уточнив, що поранення отримали двоє людей.

«Пошкоджені не менше п’яти приватних будинків і цивільні автівки», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, вибух знову чули у Харкові близько 14:00.