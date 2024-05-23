РФ ударила КАБами по Харькову и Дергачам: есть раненые
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла два удара КАБами по Харькову и Дергачам.
«В Дергачах есть информация об одном раненом. Осмотр продолжается», – пишет Синегубов.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что ранения получили два человека.
«Повреждены не менее пяти частных домов и гражданские автомобили», — отметил Задоренко.
Напомним, взрыв снова был слышен в Харькове около 14:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, КАБ, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла два удара КАБами по Харькову и Дергачам.".