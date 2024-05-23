РФ ударила КАБами по Харькову и Дергачам: есть раненые

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла два удара КАБами по Харькову и Дергачам.

«В Дергачах есть информация об одном раненом. Осмотр продолжается», – пишет Синегубов.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что ранения получили два человека.

«Повреждены не менее пяти частных домов и гражданские автомобили», — отметил Задоренко.

Напомним, взрыв снова был слышен в Харькове около 14:00.