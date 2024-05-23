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Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)

Общество 14:47   23.05.2024
Виктория Яковенко
Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)

Количество пострадавших в результате удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине увеличилось до пяти.

«Госпитализированы два человека — мужчина и женщина. Еще у трех женщин острая реакция на стресс», – пишет начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Позже Задоренко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. Еще одну 54-летнюю женщину госпитализировали с острой реакцией на стресс.

Напомним, взрыв снова был слышен в Харькове около 14:00. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБы ударили по Харькову и Дергачах.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине увеличилось до пяти.".