Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)

Количество пострадавших в результате удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине увеличилось до пяти.

«Госпитализированы два человека — мужчина и женщина. Еще у трех женщин острая реакция на стресс», – пишет начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Позже Задоренко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. Еще одну 54-летнюю женщину госпитализировали с острой реакцией на стресс.

Напомним, взрыв снова был слышен в Харькове около 14:00. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБы ударили по Харькову и Дергачах.