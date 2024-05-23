Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)
Количество пострадавших в результате удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине увеличилось до пяти.
«Госпитализированы два человека — мужчина и женщина. Еще у трех женщин острая реакция на стресс», – пишет начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Позже Задоренко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. Еще одну 54-летнюю женщину госпитализировали с острой реакцией на стресс.
Напомним, взрыв снова был слышен в Харькове около 14:00. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБы ударили по Харькову и Дергачах.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, КАБ, пострадали, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине увеличилось до пяти.".