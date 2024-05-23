Две женщины пострадали из-за удара КАБом по Золочеву на Харьковщине
23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли удар КАБом по Золочеву Богодуховского района и повредили по меньшей мере 25 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
73-летняя жительница получила ранения, у женщины 72 года контузия.
Предварительно враг атаковал населенный пункт авиабомбой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дом, женщина, золочев, КАБ, контузия, ранена, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 16:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли удар КАБом по Золочеву Богодуховского района и повредили по меньшей мере 25 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".