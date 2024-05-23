Две женщины пострадали из-за удара КАБом по Золочеву на Харьковщине

23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли удар КАБом по Золочеву Богодуховского района и повредили по меньшей мере 25 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

73-летняя жительница получила ранения, у женщины 72 года контузия.

Предварительно враг атаковал населенный пункт авиабомбой.