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Две женщины пострадали из-за удара КАБом по Золочеву на Харьковщине

Происшествия 16:52   23.05.2024
Оксана Якушко
Две женщины пострадали из-за удара КАБом по Золочеву на Харьковщине

23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли удар КАБом по Золочеву Богодуховского района и повредили по меньшей мере 25 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

73-летняя жительница получила ранения, у женщины 72 года контузия.

Предварительно враг атаковал населенный пункт авиабомбой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли удар КАБом по Золочеву Богодуховского района и повредили по меньшей мере 25 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".