Завтра у Харкові – день жалоби за загиблими від ракетних ударів
24 травня оголошене днем жалоби у Харкові – відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов
На знак скорботи за загиблими сьогодні, 23 травня, під час ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій буде приспущений державний прапор з траурною стрічкою.
Також буде заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що зафіксовано влучання близько 15 ракет у Харкові та Люботині. На підприємстві під час удару було понад 50 працівників. Наразі відомо про 7 загиблих.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: загиблі, траур, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня оголошене днем жалоби у Харкові – відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов".