Завтра в Харькове – День траура в память о погибших из-за ракетных ударов

24 мая объявлен Днем траура в Харькове – соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В знак скорби по погибшим сегодня, 23 мая, во время ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры, на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с траурной лентой.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, торговых заведениях, объектах общественного питания и т.д.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание около 15 ракет в Харькове и Люботине. На предприятии во время удара находились более 50 работников. Сейчас известно о 7 погибших.