Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Завтра в Харькове – День траура в память о погибших из-за ракетных ударов

Общество 18:28   23.05.2024
Оксана Якушко
Завтра в Харькове – День траура в память о погибших из-за ракетных ударов

24 мая объявлен Днем траура в Харькове – соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В знак скорби по погибшим сегодня, 23 мая, во время ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры, на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с траурной лентой.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, торговых заведениях, объектах общественного питания и т.д.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание около 15 ракет в Харькове и Люботине. На предприятии во время удара находились более 50 работников. Сейчас известно о 7 погибших.

Читайте также: Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
23.05.2024, 18:21
Военные остановили наступление РФ на Харьковщине — командир взвода 92-й ОШБр
Военные остановили наступление РФ на Харьковщине — командир взвода 92-й ОШБр
23.05.2024, 17:41
Терехов сообщил, куда ударили в Харькове ракеты 23 мая (обновлено)
Терехов сообщил, куда ударили в Харькове ракеты 23 мая (обновлено)
23.05.2024, 11:19
РФ ударила КАБами по Харькову и Дергачам: есть раненые
РФ ударила КАБами по Харькову и Дергачам: есть раненые
23.05.2024, 14:25
11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области
11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области
23.05.2024, 18:03
Завтра в Харькове – День траура в память о погибших из-за ракетных ударов
Завтра в Харькове – День траура в память о погибших из-за ракетных ударов
23.05.2024, 18:28

Новости по теме:

13:37
Пол шестого погибшего в Харькове устанавливают – Фильчаков (видео)
12:04
В Харькове — четверо погибших, еще двух человек ищут — ХОВА
09:01
Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали
08:39
11 человек погибли и 41 ранен на Харьковщине за сутки — полиция
12:38
Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара

Вы читали новость: «Завтра в Харькове – День траура в память о погибших из-за ракетных ударов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая объявлен Днем траура в Харькове – соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.".