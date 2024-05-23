11-річний хлопчик травмований через удар дрона в Харківській області
Про те, що у селі Рясне Харківської області від вибуху безпілотника постраждала дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Від вибуху дрону постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 у селі Рясне Золочівської громади. Хлопчика госпіталізували із контузією», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дрон, контузия, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 18:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О том, что в селе Рясное Харьковской области от взрыва беспилотника пострадал ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".