11-річний хлопчик травмований через удар дрона в Харківській області

Про те, що у селі Рясне Харківської області від вибуху безпілотника постраждала дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Від вибуху дрону постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 у селі Рясне Золочівської громади. Хлопчика госпіталізували із контузією», – розповів Синєгубов.