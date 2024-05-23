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11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области

Происшествия 18:03   23.05.2024
Оксана Якушко
11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области

О том, что в селе Рясное Харьковской области от взрыва беспилотника пострадал ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«От взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик. Удар произошел в 14:30 в селе Рясное Золочевской общины. Мальчика  госпитализировали с контузией», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 18:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в селе Рясное Харьковской области от взрыва беспилотника пострадал ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".