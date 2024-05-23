11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области

О том, что в селе Рясное Харьковской области от взрыва беспилотника пострадал ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«От взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик. Удар произошел в 14:30 в селе Рясное Золочевской общины. Мальчика госпитализировали с контузией», — рассказал Синегубов.