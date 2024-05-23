11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области
О том, что в селе Рясное Харьковской области от взрыва беспилотника пострадал ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«От взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик. Удар произошел в 14:30 в селе Рясное Золочевской общины. Мальчика госпитализировали с контузией», — рассказал Синегубов.
Читайте также: В Волчанске обстреляли авто полиции во время эвакуации: один коп погиб (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрон, контузия, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «11-летний мальчик травмирован из-за удара дрона в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в селе Рясное Харьковской области от взрыва беспилотника пострадал ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".