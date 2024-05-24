Пожежа в Харкові: людей спускали з вікна автодрабиною

Увечері 23 травня сталася пожежа в Індустріальному районі, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Про НП рятувальникам повідомили о 17:11.

“Загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі. На момент прибуття рятувальників через сильне задимлення чоловік та жінка, які знаходилися на третьому поверсі, не могли самостійно вийти на свіже повітря. За допомогою автодрабини вогнеборці оперативно спустили їх та відвели в безпечне місце. Пожежу площею 10 кв. м вдалося загасити о 18:08”, – повідомили в ДСНС.

Причину пожежі з’ясовують.

Загалом за добу в області сталися 23 пожежі, шість із них – через російські обстріли.