Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Пожежа в Харкові: людей спускали з вікна автодрабиною

Події 08:34   24.05.2024
Оксана Горун
Пожежа в Харкові: людей спускали з вікна автодрабиною

Увечері 23 травня сталася пожежа в Індустріальному районі, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Про НП рятувальникам повідомили о 17:11.

“Загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі. На момент прибуття рятувальників через сильне задимлення чоловік та жінка, які знаходилися на третьому поверсі, не могли самостійно вийти на свіже повітря. За допомогою автодрабини вогнеборці оперативно спустили їх та відвели в безпечне місце. Пожежу площею 10 кв. м вдалося загасити о 18:08”, – повідомили в ДСНС.

Причину пожежі з’ясовують.

Загалом за добу в області сталися 23 пожежі, шість із них – через російські обстріли.

Читайте також: Вночі по Харкову били УМПБ Д-30 – Тимошко

Автор: Оксана Горун
Популярно
Російська пропаганда не знала, в чому звинуватити “Kraken”, і вигадала лосеня
Російська пропаганда не знала, в чому звинуватити “Kraken”, і вигадала лосеня
24.05.2024, 09:41
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
22.05.2024, 17:38
У Харкові від нічного удару є постраждала – прокуратура (фото)
У Харкові від нічного удару є постраждала – прокуратура (фото)
24.05.2024, 09:04
4300 будинків під Харковом залишилися без газу через удар по газопроводу
4300 будинків під Харковом залишилися без газу через удар по газопроводу
24.05.2024, 08:58
Вночі армія РФ вдарила по залізниці на Харківщині – Укрзалізниця (фото)
Вночі армія РФ вдарила по залізниці на Харківщині – Укрзалізниця (фото)
24.05.2024, 08:51
Головні новини Харкова 24 травня: нічний удар по залізниці, що постраждала
Головні новини Харкова 24 травня: нічний удар по залізниці, що постраждала
24.05.2024, 09:12

Новини за темою:

19:41
Удар по друкарні в Харкові: рятувальники загасили пожежу, уже 21 постраждалий
08:45
У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)
11:26
Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)
19:42
На Золочів скинули чотири авіабомби: пожежі гасили на ринку і в дитсадку
15:59
Масштабна пожежа у Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео)

Ви читали новину: «Пожежа в Харкові: людей спускали з вікна автодрабиною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 23 травня сталася пожежа в Індустріальному районі, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".