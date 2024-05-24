Пожежа в Харкові: людей спускали з вікна автодрабиною
Увечері 23 травня сталася пожежа в Індустріальному районі, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Про НП рятувальникам повідомили о 17:11.
“Загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі. На момент прибуття рятувальників через сильне задимлення чоловік та жінка, які знаходилися на третьому поверсі, не могли самостійно вийти на свіже повітря. За допомогою автодрабини вогнеборці оперативно спустили їх та відвели в безпечне місце. Пожежу площею 10 кв. м вдалося загасити о 18:08”, – повідомили в ДСНС.
Причину пожежі з’ясовують.
Загалом за добу в області сталися 23 пожежі, шість із них – через російські обстріли.
Читайте також: Вночі по Харкову били УМПБ Д-30 – Тимошко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа в Харкові: людей спускали з вікна автодрабиною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 23 травня сталася пожежа в Індустріальному районі, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".