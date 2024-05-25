6 раненых в Харькове из-за очередного за сегодня «прилета» по центру города
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по району плотной жилой застройки в центре города.
«В результате удара по центральной части Харькова шесть человек ранены. Среди пострадавших – подросток 13 лет, госпитализирован», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Главные новости 25.05: удар по гипермаркету, погибшие, пропавшие без вести
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, Олег Синегубов, прилет, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «6 раненых в Харькове из-за очередного за сегодня «прилета» по центру города»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 19:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по району плотной жилой застройки в центре города.".