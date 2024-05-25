6 раненых в Харькове из-за очередного за сегодня «прилета» по центру города

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по району плотной жилой застройки в центре города.

«В результате удара по центральной части Харькова шесть человек ранены. Среди пострадавших – подросток 13 лет, госпитализирован», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.