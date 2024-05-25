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6 раненых в Харькове из-за очередного за сегодня «прилета» по центру города

Происшествия 19:43   25.05.2024
Оксана Якушко
6 раненых в Харькове из-за очередного за сегодня «прилета» по центру города

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по району плотной жилой застройки в центре города.

«В результате удара по центральной части Харькова шесть человек ранены. Среди пострадавших – подросток 13 лет, госпитализирован», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по району плотной жилой застройки в центре города.".