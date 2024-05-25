6 поранених у Харкові через черговий за сьогодні «приліт» по центру міста
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що росіяни вдарили по району щільної житлової забудови у центрі міста.
«Внаслідок удару по центральній частині Харкова шістьох людей поранено. Серед постраждалих – підліток 13 років, госпіталізований», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, Олег Синегубов, прилет, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 19:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що росіяни вдарили по району щільної житлової забудови у центрі міста.".