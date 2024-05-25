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6 поранених у Харкові через черговий за сьогодні «приліт» по центру міста

Події 19:43   25.05.2024
Оксана Якушко
6 поранених у Харкові через черговий за сьогодні «приліт» по центру міста

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що росіяни вдарили по району щільної житлової забудови у центрі міста.

«Внаслідок удару по центральній частині Харкова шістьох людей поранено. Серед постраждалих – підліток 13 років, госпіталізований», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що росіяни вдарили по району щільної житлової забудови у центрі міста.".