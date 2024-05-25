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Россияне атаковали КАБами Северную Салтовку в Харькове — Терехов

Происшествия 10:46   25.05.2024
Оксана Якушко
Россияне атаковали КАБами Северную Салтовку в Харькове — Терехов

Жители Харькова слышат взрывы, россияне ударили КАБами по городу, сообщил мэр Игорь Терехов. 

«Два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Уточняем информацию», — рассказал мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова слышат взрывы, россияне ударили КАБами по городу, сообщил мэр Игорь Терехов. ".