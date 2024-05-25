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Росіяни атакували КАБами Північну Салтівку у Харкові – Терехов

Події 10:46   25.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакували КАБами Північну Салтівку у Харкові – Терехов

Мешканці Харкова чують вибухи, росіяни вдарили КАБами по місту, повідомив мер Ігор Терехов. 

“Два КАБи попередньо вдарили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію”, – розповів мер Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 10:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова чують вибухи, росіяни вдарили КАБами по місту, повідомив мер Ігор Терехов. ".