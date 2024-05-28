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Четырьмя КАБами россияне убили свиней и скот в хозяйстве под Харьковом

Происшествия 19:01   28.05.2024
Оксана Якушко
Четырьмя КАБами россияне убили свиней и скот в хозяйстве под Харьковом Фото: Александр Гололобов

Россияне разрушили хозяйство, где выращивали козы, свиньи, лошади, коровы и овцы, сообщил начальник Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов.

«Людей пострадавших нет. Погибли и травмированные свиньи и другой скот», – рассказал Гололобов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта. Позже Синегубов сообщил, что возник пожар на территории фермерского хозяйства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне разрушили хозяйство, где выращивали козы, свиньи, лошади, коровы и овцы, сообщил начальник Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов.".