Четырьмя КАБами россияне убили свиней и скот в хозяйстве под Харьковом
Фото: Александр Гололобов
Россияне разрушили хозяйство, где выращивали козы, свиньи, лошади, коровы и овцы, сообщил начальник Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов.
«Людей пострадавших нет. Погибли и травмированные свиньи и другой скот», – рассказал Гололобов.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта. Позже Синегубов сообщил, что возник пожар на территории фермерского хозяйства.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, коза, малая даниловка, обстрел, россияне, свинья, скот, удар, фермерское хозяйство;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне разрушили хозяйство, где выращивали козы, свиньи, лошади, коровы и овцы, сообщил начальник Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов.".