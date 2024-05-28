Четырьмя КАБами россияне убили свиней и скот в хозяйстве под Харьковом

Россияне разрушили хозяйство, где выращивали козы, свиньи, лошади, коровы и овцы, сообщил начальник Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов.

«Людей пострадавших нет. Погибли и травмированные свиньи и другой скот», – рассказал Гололобов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта. Позже Синегубов сообщил, что возник пожар на территории фермерского хозяйства.