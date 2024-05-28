Чотирма КАБами росіяни вбили свиней та худобу в господарстві під Харковом
Росіяни зруйнували господарство, де вирощували кози, свині, коні, корови та вівці, повідомив начальник Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов.
“Людей постраждалих немає. Загинули та травмовані свині та інша худоба», – розповів Гололобов.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35. Голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов написав про обстріл громади. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожу авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова. Після удару він написав про влучання в районі приміського населеного пункту. Пізніше Синєгубов повідомив, що виникла пожежа на території фермерського господарства.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, коза, малая даниловка, обстріл, росіяни, свинья, скот, удар, фермерское хозяйство;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни зруйнували господарство, де вирощували кози, свині, коні, корови та вівці, повідомив начальник Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов.".